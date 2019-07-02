Сбежавшего из воинской части в Ростовской области солдата нашли дома в Карелии

О местонахождении беглеца сообщила мама 18-тилетнего солдата-срочника, к которой он приехал в Пудожский район.

Рядового, проходившего срочную службу в Новочеркасске в 50-й бригаде оперативного назначения Росгвардии, обнаружили спустя два дня его побега из части. Он приехал домой к маме в Пудожский район. Женщина и сообщила о местонахождении своего сына.

Что стало причиной побега, пока неизвестно. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает ГТРК "Карелия".

Напомним, солдата не обнаружили в части при вечерней поверке 28 июня в 22.00. Военнослужащий оставил расположение части 6910 в форме Росгвардии. С собой он также прихватил резиновую дубинку, газовый баллончик и электрошокер.

Рядовой был призван в армию по достижению 18-летия из Пудожского района. В день исчезновения утром солдат зашел на свою страничку в социальной сети "Вконтакте", изменив статус на "172 дня" - срочник таким образом вел обратный отсчет до конца службы. Больше он на связь после этого не выходил.