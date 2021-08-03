Сбежавший из дома подросток погиб под поездом в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области. Под колёса поезда попал школьник, который ушёл из дома и пропал.

Устанавливаются обстоятельства несчастного случая на железной дороге в Кировском районе Ленинградской области. Под колёса поезда попал школьник, который ушёл из дома и пропал, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, в ночь с 3 на 4 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что на 59 километре перегона «Мга — Назия» поезд «Мурманск — Москва» сбил подростка. От полученных травм мальчик погиб. Выяснилось, что школьнику было 14 лет, жил в Петербурге. Известно также, что накануне он ушёл из дома в садоводстве неподалёку.

Обстоятельства произошедшего выясняет СК на транспорте.