Сбитого в Петрозаводске велосипедиста привлекли к ответственности

ДТП произошло вечером 4 июля в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В 20.18 в районе перекрестка улица Сулажгорская – переулок Ветеринарный велосипедист при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan Murano.



В результате происшествия 32-летний велосипедист получил телесные повреждения. Ему оказали разовую медицинскую помощь.



За нарушения правил дорожного движения велосипедист привлечен к административной ответственности.

Ранее водитель иномарки в Петрозаводске покалечила мотоциклиста.