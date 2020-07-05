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Сбитого в Петрозаводске велосипедиста привлекли к ответственности

Новости. Происшествия
09:38, 06 Июля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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ДТП произошло вечером 4 июля в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В 20.18 в районе перекрестка улица Сулажгорская – переулок Ветеринарный велосипедист при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan Murano.

В результате происшествия 32-летний велосипедист получил телесные повреждения. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

За нарушения правил дорожного движения велосипедист привлечен к административной ответственности.

Ранее водитель иномарки в Петрозаводске покалечила мотоциклиста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-06 09:55:56
Мирошник все за велодорожки сказ сказывала, по итогу шо мы будем посмотреть? Где велодорожки? Наверное её дружок депутат матвеева знает, где??????
кир
2020-07-06 09:48:41
Не смешите моего кота. Это не ответственность, а советская порнография. Когда меры наказания устрашающие сделаете? Никогда. Вам так удобнее в ничегонеделании.
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