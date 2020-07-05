Сбитого в Петрозаводске велосипедиста привлекли к ответственности

ДТП произошло вечером 4 июля в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.
В 20.18 в районе перекрестка улица Сулажгорская – переулок Ветеринарный велосипедист при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan Murano.
В результате происшествия 32-летний велосипедист получил телесные повреждения. Ему оказали разовую медицинскую помощь.
За нарушения правил дорожного движения велосипедист привлечен к административной ответственности.
Ранее водитель иномарки в Петрозаводске покалечила мотоциклиста.
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