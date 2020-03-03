"Сбивший ребенка внук" потребовал от жительницы Карелии 200 тысяч рублей на операцию

В полицию Калевальского района с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

В воскресенье, 1 марта, вечером в квартире 80-летней женщины раздался звонок. В трубке она услышала взволнованный мужской голос и решила, что разговаривает с внуком.



Тот сообщил, что сбил ребенка и теперь должен оплатить серьезную операцию стоимостью 200 тысяч рублей. У женщины оказалось только 15 тысяч.



Ей сообщили номер, на который нужно было перечислить деньги. Пенсионерка отправилась за помощью с переводом к подруге. Та посоветовала перезвонить внуку и узнать подробности случившегося, но пожилая женщина была непреклонна и настояла на выплате.



На следующий день она все-таки связалась с родственником и узнала, что никаких денег он не просил.



В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

С начала месяца с подобными сообщениями в дежурную часть полиции обратились еще две жительницы поселка Калевала. Одна из них распознала обман еще в ходе телефонного разговора с мошенником, вторая была готова оказать материальную помощь, но не смогла сделать перевод.

Ранее мошенники вынудили пожилую жительницу Карелии взять кредит.