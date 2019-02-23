"Сбой графика вывоза мусора произошел из-за поломки спецтранспорта"

Региональный оператор сообщил о вывозе мусора с контейнерных площадок в районе Октябрьского проспекта.

Жители района Октябрьского проспекта в соцсетях пожаловались на мусор, который не был вывезен вовремя с контейнерных площадок

Как сообщили в ООО "Автоспецтранс", мусор был убран в первую половину дня 23 февраля.

"Сбой графика вывоза ТКО с ряда контейнерных площадок Октябрьского микрорайона образовался из-за поломки спецтранспорта, - пояснил регоператор. - Проблему удалось решить в кратчайшие сроки, резервные машины были перекинуты на проблемные участки, и сегодня днем мусор был убран. Сейчас остается только одна точка в районе ул. Краснофлотской-Советской. Вечером сегодняшнего дня ТКО оттуда будут также вывезены. Сбой графика вывоза был сегодня только на некоторых контейнерных площадках, расположенных в районе пр. Октябрьского, и утверждение о том, что город завален мусором, не соответствует действительности".