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Сбор вещей для нуждающихся пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 28 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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На следующей неделе в Петрозаводске пройдет традиционная благотворительная акция «Добрый шкаф».

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии приглашает петрозаводчан принять участие в традиционной благотворительной акции «Добрый шкаф». Об этом информирует мэрия Петрозаводска.

Мобильный пункт приема вещей для нуждающихся планируют развернуть 10 марта с 16.00 до 20.00. Всех неравнодушных будет ждать автомобиль «Газель» в районе дома № 11 на улице Ровио (у ТЦ «Добрыня»).

Одежду, обувь и другие товары первой необходимости, принятые от горожан, передадут людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Организаторы акции обращают внимание на то, что вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта.

Ранее сообщалось, что в Карелии одинокие пациенты противотуберкулезного диспансера нуждаются в вещах.

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