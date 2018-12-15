Сбормобиль и Компост-мобиль отправятся в рейсы по Петрозаводску

В воскресенье жители столицы Карелии смогут сдать волонтерам пластик, макулатуру и пищевые отходы.

В Петрозаводске 16 декабря, в воскресенье, состоятся рейсы Сбормобиля и Компост-мобиля.

Волонтеры проекта "Сбормобиль" принимают у населения вторсырье и отправляют 80% доходов от переработки в Первый приют для бездомных животных.

"Сбормобиль" принимает макулатуру, в т.ч. картонные упаковки от яиц, пластиковые бутылки, полипропиленовые ведра (как от майонеза), упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок, любые ПЭТ-флаконы от бытовой химии, полиэтиленовые флаконы и канистры объемом не менее 1 литра.

Кроме того, принимаются продукты длительного хранения для бездомных животных (крупы: рис, греча; сухие корма; влажные корма в пакетиках).

"Компост-мобиль" принимает пищевые отходы для переработки их в удобрения. Принимаются: чайная заварка и кофейная гуща, яичная скорлупа, жирные картонные коробки, салфетки, втулки от бумаги и бумажных полотенец, целлюлозные коробки из-под яиц, шелуха от семечек, остатки нежирной пищи, отходы растительного происхождения (очистки, шкурки, огрызки, корки), рис, макароны, хлеб, скорлупа орехов, косточки (собрать отдельно, можно вместе с яичной скорлупой).

Собранная органика будет перерабатываться в биогумус на вермиферме в поселке Шуя.

График и места стоянок волонтеров двух проектов совпадают.

Подробное расписание приема вторсырья и пищевых отходов размещено в паблике "Сбормобиля" и на сайте компании "Автоспецтранс", курирующей "Компост-мобиль".