"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут по Петрозаводску в воскресенье

Рейсы организованы с учётом противоэпидемиологических требований, сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 15 ноября, традиционные рейсы по улицам карельской столицы совершат "Сбормобиль" и "Металлмобиль".

Волонтёры примут у петрозаводчан на переработку вторсырье: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать чёрные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда "Металлмобиля".

Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.

В расписании экомобилей – 23 остановки в разных районах города.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки петрозаводчан призывают строго соблюдать действующие санитарные требования: носить маски и держать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), не посещать пункты приема вторсырья в случае появления симптомов простуды или контактирования с больными.

Напомним, 80 % вырученных средств волонтеры направляют на поддержку бездомных животных, 20 % - на экорекламу. Организаторы предупреждают, что помощь обитателям зооприютов (ветошь, продукты питания и т.д.) напрямую не принимается. Отзывчивые горожане могут оставить подарки бездомным животным в специально организованных для этого пунктах приема помощи.