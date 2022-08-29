«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска в воскресенье

Расписание традиционно включает 23 остановки в разных районах города, горожане смогут сдать вторсырье.

4 сентября «Сбормобиль» выйдет на маршрут по Петрозаводску. Волонтеры примут у горожан вторсырье. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В расписании — 23 остановки в разных районах Петрозаводска. С августа изменилось расположение точки приема вторсырья возле ТРЦ «Тетрис». Фургон будет останавливаться на парковке, но чуть дальше обычного.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное — на печать листовок и экорекламу.

Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т. п. можно в специально организованных для этого пунктах.