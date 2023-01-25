«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска в воскресенье

Жители столицы Карелии могут сдать вторсырье 5 февраля.

В воскресенье, 5 февраля, жители Петрозаводска смогут сдать вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.

В группе экопроекта напоминают, что принимают вторсырье во всех районах города два раза в месяц (первое и третье воскресенье), а деньги отправляем в Приют для бездомных животных. Можно сдать:

- стекло - банки и бутылки,

- макулатуру: бумагу, картон, газеты, книги, картонные упаковки от яиц,

- пластиковые бутылки от напитков, в сплющенном виде, кроме бутылок от растительного масла и непрозрачных бутылок (от кефира, айрана, йогурта),

- любые флаконы от бытовой химии с маркировкой 1 (PET)-только прозрачные! и 2 (HDPE)

- канистры от масла и тосола,

- полипропиленовые толстые ведерки и баночки (как от майонеза, меда, селёдки, квашеной капусты),

- алюминиевые банки,

- пластиковые крышечки от бутылок с напитками,

Не принимает «Сбормобиль» пакетики, пенопласт, тонкие стаканчики, одноразовую посуду, втулки, пластиковые коробки от тортов, пластик без маркировки, пластик из смешанного сырья, картонки от молока и соков, батарейки, ртутные лампы и градусники.

Подробнее можно узнать есть.