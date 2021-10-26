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Сборник законов Карелии хотят напечатать за 685 тысяч рублей

Новости. Общество
14:49, 26 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

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Ведется поиск подрядчика для выполнения работ по изготовлению, упаковке и транспортировке номеров сборника «Собрание законодательства Республики Карелии».

Информационное агентство «Республика Карелия» выступает заказчиком закупки по созданию и транспортировке сборника «Собрание законодательства Республики Карелии». Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора составляет 685 520 рублей. Источником финансирования служат средства субсидии из бюджета Карелии.

В техническом задании указано, что необходимо изготовить 11 сборников. Тираж каждого выпуска: 41 экземпляр + 1 экземпляр (сигнальный). 

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета.

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