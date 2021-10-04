Счастливая находка денег в банкомате обернулась уголовным делом для жителя Карелии

Полиция Костомукши возбудила уголовное дело против местного жителя, который нашел в купюроприемнике банкомата оставленные кем-то деньги.

Как сообщили в МВД Карелии, с заявлением в полицию обратился 53-летний житель Костомукши. Он рассказал, что снял в одном из банкоматов 15 тыс. рублей, но отвлёкся и оставил купюры в терминале, а вспомнил об этом только на следующий день.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, расположенных рядом с банкоматом. На одной из них был запечатлен момент, как неизвестный гражданин подходит к терминалу после потерпевшего и забирает оставленные там деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель одного из посёлков, который ненадолго приехал в Костомукшу. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.