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Счетная палата: Аварийные дома вносят в программы капремонта, как в Карелии, от "безысходности"

Новости. Общество
08:40, 29 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Счетная палата РФ считает недопустимым, когда подлежащие сносу и расселению аварийные дома включаются в программу капитального ремонта, в том числе в Карелии.

Об этом заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова на "круглом столе" в Совете Федерации, темой которого стало повышение качества капремонта многоквартирных домов.

"Отмечаем отсутствие системы государственного технического контроля. Мы должны прийти к систематическому включению в программы капремонта, потому что в них включаются аварийные дома, а по ним мы должны работать по переселению граждан", — сказала Орлова, чьи слова цитирует "Парламентская газета".

Аудитор напомнила, что в России на сегодняшний день аварийными признаны 76,5 тысячи домов, в которых проживают около 1,2 миллиона человек. При этом многие из них попали в региональные программы капитального ремонта, о чём уже доложили президенту Владимиру Путину.

"Это Якутия, Архангельская область, Карелия, Иркутская и Кемеровская области", — привела примеры Орлова.

Она связывает такую ситуацию с "безысходностью".

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Комментарии

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Ринат
2020-10-29 08:47:26
От безысходности ли ? Может от не желания заниматься расселением и решать проблемы граждан ?
Гость
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