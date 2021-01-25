Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов в России

Российскому правительству удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования может создать риски дефицита товаров.

Об этом предостерегает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.

"Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары. Однако… существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары", — говорится в материалах ведомства, сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Аудиторы отмечают, что регулирование цен на продукты осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на эти продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В тоже время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", — говорится в материалах. Кроме того, после отмены введенных ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, предупреждает Счетная палата.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до апреля и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины на тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 миллиона тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.

Аудиторы отмечают, что на конец 2020 года инфляция в России составила 4,91%, превысив как прогноз Минэкономразвития который составлял 3,8%, так и осенние ожидания Банка России — 4,2%. "Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным", — отмечает Счетная палата.