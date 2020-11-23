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Счетная палата России выявила нецелевое использование средств в районном суде Карелии

Новости. Общество
13:47, 24 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин
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Пудожский районный суд потратил деньги, выделенные на работу присяжных, на ремонт своего здания.

Счетная палата выявила нецелевое расходование 36 млн рублей, выделенных на внедрение института присяжных заседателей в районных судах четырех регионов России. Как сообщили ТАСС в Счетной палате, она предлагает Генпрокуратуре РФ провести проверки по выявленным нарушениям.

Счетная палата провела проверку расходования средств, выделенных управлениям судебного департамента Бурятии, Карелии, Нижегородской области и Чукотского автономного округа. "Проверка выявила нецелевое расходование средств на общую сумму 36 млн рублей. Большая часть нецелевых расходов (28,5 млн рублей) осуществлена при реконструкции здания Пудожского районного суда в Карелии", - сообщили в Счетной палате.

Другие случаи нецелевого расходования бюджета выявлены в ходе капитального ремонта районного суда в Карелии и ряда районных судов Чукотского автономного округа. Эти суды размещаются в помещениях муниципальных образований, а бюджет не предусматривал расходы на ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Как говорится в материалах Счетной палаты, также был выявлен случай, когда в проектно-сметную документацию не были внесены изменения в соответствии с федеральными законами, предусматривающими наличие помещений для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Из-за пересмотра проекта строительства или достройки есть вероятность увеличения затрат.

В Счетной палате также отметили очень низкую долю рассмотрения дел с участием присяжных в 2018-2019 годах - менее 2%. Еще одна проблема - отсутствие у региональных управлений судебного департамента необходимого количества площадей. Так, 14 районных судов работали в зданиях госорганов, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и кредитно-финансовых учреждений.

Помимо этого, 77 районных судов оказались не приспособлены к проведению судебных заседаний с участием присяжных заседателей из-за отсутствия совещательной комнаты.

При этом Счетная палата отметила положительную динамику проведения аудиопротоколирования и рост числа таких заседаний до 39,4% в 2019 году. С 1 сентября 2019 года эта процедура носит обязательный характер. Вместе с тем не решен вопрос унификации систем аудиопротоколирования.

По итогам проверки Счетная палата подготовила обращение в правительство РФ о необходимости установить срок выплаты компенсационных вознаграждений присяжным не позднее 30 дней после со дня провозглашения вердикта по уголовному делу. "Сейчас сроки не установлены, что создает риски нарушения прав присяжных заседателей на своевременное материальное обеспечение", - пояснили в ведомстве.

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-24 14:01:00
Так не суд потратил , а суд. департамент промотал не на те цели . пишите точнее .
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