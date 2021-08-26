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«Сделали меньше, заработали больше»: глава Карелии объяснил закон рыночной экономики

Новости. Экономика
14:24, 27 Августа 2021
фото: © freepik

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Отсутствие роста в промышленности Карелии в первом полугодии глава республики Артур Парфенчиков объяснил объективными причинами, но высказал уверенность, что по итогам года показатели улучшатся.

Текущая ситуация в экономике и прогноз на ближайшие три года обсуждался на заседании правительства республики.

«Экономика Карелия функционирует устойчиво, без сбоев. С хорошим запасом прочности… В первой полугодии у нас индекс производства на уровне прошлого года… Да, мы не снижаемся, но хотелось бы роста несмотря на наличие ряда объективных причин», — сказал Парфенчиков.

В числе таких причин он назвал модернизацию ряда крупных предприятий, которые на период технического перевооружения приостановили производство. Эффект от модернизации отразится на показателях в следующем году.

Кроме того, Парфенчиков объяснил, почему снизился объем производства на ряде экспортных предприятий.

«Ряд предприятий пошел на снижение объемов производства, концентрируя его на наиболее ликвидных экспортных направлениях. Это законы рыночной экономики. Сделали меньше, заработали намного больше», — пояснил губернатор.

Он также отметил влияние погодных условий.

«Есть проблемы и внешнего воздействия. В частности, наши лесоперерабатывающие предприятия из-за сильных морозов этой зимой столкнулись с временным дефицитом сырья. Мы видели снижение производства в зимние месяцы. Ситуация сейчас выравнивается. И я думаю, что по  итогам 9 месяцев мы сможем уже вернуться к стабильному росту», — считает глава республики.

О прогнозах развития экономики Карелии читайте в статье «Базовый оптимизм».

 

 

 

 

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