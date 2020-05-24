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Segezha Group ежеквартально будет информировать о реализации экологической программы Сегежского ЦБК

Новости. Общество
15:30, 25 Мая 2020
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Прошло три месяца с момента прямого диалога президента лесопромышленного холдинга с жителями Сегежи.

В Молодежном центре города Сегежа в конце февраля состоялась презентация экологической программы Сегежского ЦБК. На встрече президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал о планах компании кардинально обновить целлюлозно-бумажный комбинат в рамках инвестиционного проекта "Segezha Запад". На ближайшие три года на модернизацию комбината выделено 11 млрд рублей. Большая часть экологических проектов ЦБК находится в работе. Жителям  Сегежи пообещали  ежеквартально информировать о ходе выполнения экологических проектов.  

Основные программы повышения экологической эффективности связаны с заменой электрофильтров содорегенерационных котлов.   После замены электрофильтров СРК 2 и СРК 3 произойдет снижение содержания уноса твёрдых частиц в дымовые газы. Эффективность работы новых электрофильтров составит 99,6%. Проект сбора и утилизации дурнопахнущих газов с учетом применения новых технологий в варочном цехе, химкорпусе и ТЭС-2 позволит суммарные выбросы дурнопахнущих газов от комбината, производящего сульфатную целлюлозу снизить более, чем на 90%.

В самое ближайшее время будет завершен проект определения границ Санитарно-защитной зоны Сегежского ЦБК. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации промышленного объекта.

На постоянной основе ведутся работы по модернизации очистных систем на станции биологической очистки. На весь комплекс проектов на СБО планируется затратить порядка 100 млн. рублей. За пять месяцев текущего года на СБО завершен ремонт первичного отстойника № 3 и восстановлен узел для подкормки бактерий, который из-за аварийного состояния был выведен из работы технологической цепочки в 2009 году. Этот проект уже в июне 2020 года позволит улучшить качество очистки стоков, поступающих на СБО. 

Segezha Group модернизирует всю технологическую цепочку предприятия и каждый день работает над улучшением экологических аспектов Сегежского ЦБК.

Segezha Group ежеквартально будет информировать о реализации экологической программы Сегежского ЦБК.

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