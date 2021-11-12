Segezha Group открыла Новогоднюю ярмарку в райцентре Карелии

Сегодня в Сегежа открылась городская Новогодняя ярмарка, впервые организованная для города лесопромышленным холдингом Segezha Group.

Праздничный фестиваль продлится с 24 по 26 декабря 2021 года. Это заключительное мероприятие в уходящем году в рамках благотворительной программы Segezha Group «Я шагаю по Сегеже», сообщили в пресс-службе компании.

Фестиваль проходит на площади Мира, вход - свободный. Здесь приняты все необходимые меры против распространения коронавируса.

Рядом с новогодней ёлкой работает детский аттракцион - зимняя карусель. Открыты ярмарочные домики, где можно принять участие в бесплатных мастер-классах, купить новогодние подарки и праздничные украшения для дома: свечи, расписные игрушки, сувениры. На площади также можно согреться ароматным чаем и продегустировать блюда сегежских и питерских рестораторов. Для гостей фестиваля работает бесплатная полевая кухня.

Фестиваль рассчитан на гостей разного возраста. Для детей выступит уличный театр, пройдут интерактивные уличные программы с аниматорами, для взрослых – организованы спортивные эстафеты и дискотека. На главной сцене все три дня играют карельские кавер-группы. Праздничные номера демонстрируют арт-коллективы Сегежского районного Центра культуры и досуга.

Подробное расписание мероприятий фестиваля опубликовано на официальном сайте: https://segezha2022.ru/.

Благотворительная программа Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» названа в память о выдающемся советском культурном деятеле Геннадии Шпаликове. В 2021 году совет директоров компании выделил на этот проект 167 млн руб. Основная цель – повысить качество жизни населения в городе, где расположен ключевой актив холдинга, Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. Приоритетными направлениями являются: «Экология», «Инфраструктура для города», «Образование», «Спорт» и «Медицина».

Согласно программе, в 2021 году началась разработка новой архитектурной концепции города, реконструкция парка культуры и отдыха, капитальный ремонт дорог. Одновременно идет строительство многофункциональных детских игровых комплексов и спортивных площадок с уличными тренажерами. В городе обновляют объекты исторического, культурного и природоохранного значения. В частности, компания уже помогла с утеплением и облицовкой фасада Троицкого храма, обустроила зону отдыха на берегу оз.Линдозеро. На фасаде школы искусств создали граффити с изображением выдающегося советского поэта и сценариста, автора фильма и песни «Я шагаю по Москве» - Геннадия Шпаликова. Также здесь был проведён грантовый конкурс социальных проектов «Добрые леса Segezha Group», победители которого при поддержке компании воплощают в жизнь свои идеи в городе. Всего в уходящем году Segezha Group реализовала в Сегеже 24 социальных проекта.

«Мы считаем, что город должен развиваться активно вместе с комбинатом и совместно с мэром работаем над повышением качества жизни сегежан. Кроме экологических мероприятий продолжаем работать над обновлением городской инфраструктуры, развитием образования, спорта и медицины. В 2022 году программа социальных инвестиций компании в Сегеже будет расширена. Поскольку мы в этом городе работаем, для нас важно создание привлекательных рабочих мест для жителей. С целью подготовки кадров для отрасли подписано трёхстороннее соглашение холдинга с Министерством образования и спорта Республики Карелия и образовательным учреждением «Северный колледж». Мы хотим, чтобы молодежь приезжала в город жить, работать, создавать семьи, чтобы людям было уютно здесь находиться. И первый новогодний фестиваль Segezha Group – еще одно подтверждение наших планов. Я думаю, мы будем проводить такие праздники для людей ежегодно. С городскими властями, с республикой у нас на этот счет есть полное взаимопонимание», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

«Очень яркая ярмарка, настроение – на высоте. Поздравляю всех жителей с таким замечательным событием. Спасибо Segezha Group. Я хочу напомнить, что у нас очень красивая природа и прекрасные люди, и мы все, конечно, заинтересованы в повышении качества городской жизни, включая вопросы экологии и инфраструктуры, мы вместе с СЦБК системно работаем над этим. Segezha Group делает много полезного и важного для Сегежи, которая неотделима от комбината, где трудится почти две тысячи горожан. Комбинат активно обновляется и модернизируется, выполняет серьезную экологическую программу. И у меня есть уверенность, что не пройдет и двух лет, как «шагать по Сегеже», дышать, работать и отдыхать здесь будет легко и комфортно», - считает глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева.

Трансляция мероприятия по ссылке.