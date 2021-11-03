Segezha Group передала музею «Кижи» пиломатериалы для реставрационных работ

Segezha Group направила четыре лесовоза со 130 кубометрами пиломатериалов в музей-заповедник «Кижи».

Пиломатериалы для реставрации объектов уникального историко-культурного и природного комплекса прибыли из Сегежи в деревню Оятевщина, на ближайшую к заповедному острову точку «большой земли». Материалы предоставлены на безвозмездной основе. Они уже разгружены сортиментовозом холдинга и подготовлены к реставрационным работам.

«Помощь компании — неоценима. Мы постоянно испытываем потребность в качественных пиломатериалах. В ведении музея — свыше 80 объектов культурного наследия, включая всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, а также церкви, часовни, крестьянские дома, мельницы, амбары и другие постройки. К этому следует добавить многочисленные объекты музейной инфраструктуры, большая часть которых сделана из дерева. Музей постоянно ведет реставрационные, консервационные и ремонтные работы. Таким образом, подарок Segezha Group очень скоро найдет достойное применение. Реставрационный комплекс на острове Кижи работает круглый год и надвигающаяся зима не помеха нашим плотникам. Мы крайне признательны за помощь. Это важнейший вклад в сохранение культурного наследия и прекрасный пример социально ответственного бизнеса», — говорит директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.