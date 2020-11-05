Segezha Group помогает обеспечить в Сегеже доступную и комфортную школьную среду

В средней общеобразовательной школе №4 Сегежи специалисты Segezha Group завершили работы по созданию более комфортных и доступных условий: на входе в учреждение установлен пандус, в столовой - новые раковины и восстановлено холодное водоснабжение.

С соответствующей просьбой к Segezha Group обращалось руководство общеобразовательного учреждения. Лесопромышленный холдинг поддержал школу и выполнил работы в максимально короткие сроки.

"Segezha Group – социально ориентированная группа компаний. При наличии финансовых возможностей стараемся активно поддерживать развитие регионов присутствия, - комментирует управляющий директор АО "Сегежский ЦБК" Григорий Иванов. – Для школы наши строительные службы произвели необходимые расчеты, закупили оборудование, материалы и выполнили работы. При монтаже пандуса учли особенности здания – у центрального входа очень высокое крыльцо. Поэтому площадка была установлена у другого входа, наиболее комфортного для подъема. Надеемся, что ребенку теперь будет удобнее учиться в школе".

"Мы искренне благодарим Segezha Group за оказанную помощь, за создание условий для обучения и успешной социализации", - отмечает директор школы Инна Подколзина.