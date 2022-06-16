Segezha Group помогает обновить коммунальную инфраструктуру в Сегеже

Segezha Group в рамках социального партнерства развивает коммунальную инфраструктуру Сегежи.

Один из актуальных вопросов экологии — сбор и утилизация твердых хозяйственных отходов. В 2021–2022 гг. лесопромышленный холдинг помог администрации Сегежского городского поселения закупить семь современных контейнерных мусорных площадок. Жители начнут ими пользоваться уже этим летом. Контейнеры постоянно остаются закрытыми и раскрываются только по необходимости. Такой подход сохраняет мусор внутри емкости и блокирует проникновение туда птиц и животных.

Монтажом занимается районный подрядчик — компания «Актив Про». Четыре площадки уже установлены — на ул. Строителей, д. 5 и д. 7, а также на ул. Карельской и ул. Гористой. В ближайшее время ожидается поступление еще трех — на ул. Спиридонова, ул. Лейгубская и ул. Ленина.

«Благодарны Segezha Group за ее активное участие в решении задач благоустройства города и обновления коммунальной сферы. Пользование современными мусорными контейнерами станет заметно удобнее. Именно такой способ утилизации ТКО позволит решить проблему „мусорных куч“ возле домов, сделает дворы чище, приятнее для отдыха жителей», — говорит представитель ООО «Актив Про» Алексей Никкин.