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Segezha Group помогает реализовать федеральный проект «Профессионалитет» в Карелии

Новости. Общество
15:59, 20 Марта 2023
фото: Segezha Group

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Segezha Group помогает развивать учебную и производственную инфраструктуру ГАПОУ РК «Северный колледж» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В прошлом году согласно проекту на базе колледжа создали Арктический образовательно-производственный центр (кластер). Его задача — обеспечить республиканскую экономику квалифицированными кадрами в сфере машиностроения. В качестве опорного работодателя и стратегического партнера в проекте «Профессионалитет» участвует ключевой актив Segezha Group — Сегежский ЦБК.

Для создания и развития Арктического образовательно-производственного центра АО «Сегежский ЦБК», ГАПОУ РК «Северный колледж» и Министерство образования и спорта Республики Карелия подписали соглашение о партнерстве. Ранее также утвердили Программу развития и модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК «Северный колледж» с учетом кадровой потребности АО «Сегежский ЦБК».

В 2022–2023 гг. Segezha Group направит на развитие Арктического образовательно-производственного центра около 15 млн рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, приобретение оборудования и программного обеспечения, на ремонтные работы. Предприятие, в свою очередь, рассчитывает на пополнение целлюлозно-бумажного производства квалифицированными кадрами.

Сейчас в Арктическом образовательно-производственном центре обучается первый поток студентов — 165 человек. Самые популярные специальности — сварщик, электромонтер, машинист машин по производству бумаги и картона. В трудовом коллективе Сегежского ЦБК могут трудоустроиться порядка 60% выпускников.

«Северный колледж связывают с комбинатом долгие годы сотрудничества. Благодаря „Профессионалитету“ оно вышло на новый уровень. В рамках проекта мы целенаправленно приобщаем ребят к нашим профессиям, помогаем им выбрать жизненный путь. С октября прошлого года у нас действует стипендиальная программа: пяти лучшим студентам 2-3 курсов назначена дополнительная повышенная стипендия от предприятия в размере 3000 рублей. Организовано стимулирование педагогических кадров и практика. Мы заинтересованы в трудоустройстве сегежской молодежи на комбинат», — говорит Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского ЦБК.

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