Сегежский ЦБК сам реконструирует объездную дорогу в Сегеже

АО "Сегежский ЦБК" (входит в Segezha Group, АФК "Система") направит 50 миллионов рублей на реконструкцию объездной автомагистрали длиной почти два километра в Сегеже.

Как сообщили в пресс-службе компании, проект прошел все необходимые согласования. В ближайшие дни завершится процедура выбора подрядчика, на объекте начнутся строительные работы.

Реконструкция будет проведена на муниципальной автодороге "Дамба – Надвоицкое шоссе – АЗС", которую сегежане называют "объездной". Ее состояние (на фото) давно вызывает нарекания горожан, но средств на восстановление в местном бюджете нет.

Подробнее о реконструкции трассы читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".