Сегежский ЦБК сам реконструирует объездную дорогу в Сегеже

По теме
Загрузка...
АО "Сегежский ЦБК" (входит в Segezha Group, АФК "Система") направит 50 миллионов рублей на реконструкцию объездной автомагистрали длиной почти два километра в Сегеже.
Как сообщили в пресс-службе компании, проект прошел все необходимые согласования. В ближайшие дни завершится процедура выбора подрядчика, на объекте начнутся строительные работы.
Реконструкция будет проведена на муниципальной автодороге "Дамба – Надвоицкое шоссе – АЗС", которую сегежане называют "объездной". Ее состояние (на фото) давно вызывает нарекания горожан, но средств на восстановление в местном бюджете нет.
Подробнее о реконструкции трассы читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
04.09.2018, 15:00
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
31.08.2018, 15:11
04.09.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 15:22
Капитал
Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.
04.09.2018 11:39
04.09.2018 10:28
04.09.2018 08:00
03.09.2018 12:19
Чтиво
04.09.2018 09:54
Без политики
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
03.09.2018 15:53
16.08.2018 13:40
Медиа
Новое
Сегодня 15:00
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии