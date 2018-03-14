Сегежский ЦБК в Карелии планируют довести до уровня ведущих комбинатов мира

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продолжит модернизацию в Карелии Сегежского ЦБК, чтобы он соответствовал мировому уровню.

"За последние два года мы проинвестировали в развитие Сегежского ЦБК порядка 20 млрд рублей. Это и строительство новой бумагоделательной машины, и строительство многотопливного котла, усовершенствование и доработка варочных агрегатов. В дальнейшем эта программа продолжится для того, чтобы поднять уровень Сегежского ЦБК до уровня лучших зарубежных комбинатов, которые построены в последние годы", - сказал президент Segezha Group Михаил Шамолин журналистам в Петрозаводске.

Он сказал, что компания детально не раскрывает планы по инвестициям на 2018 год.

"Инвестиции продолжаются, мы не останавливаемся" - сказал Шамолин.