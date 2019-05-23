Сегодня будет затруднено движение по двум улицам Петрозаводска

В связи с проведением ямочного ремонта сегодня на двух улицах будет затруднено движение, сообщили в администрации петрозаводская.

Организация-подрядчик производит фрезеровку поврежденных участков асфальтового покрытия.

Рабочие ИП Мосоян Р.С. в рамках муниципального контракта продолжают удаление деформированных фрагментов дорожного полотна.

Сегодня работы предусмотрены на переулке Ватутина, где предстоит отфрезеровать около 1,5 тыс. квадратных метров покрытия, и на улице Антонова – там необходимо удалить около 4,5 тыс. квадратных метров поврежденного асфальта.

Администрация города предупреждает водителей о временных затруднениях движения по этим участкам дорог и просит по возможности выбирать объездные маршруты.