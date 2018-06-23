Сегодня ночью в Карелии горел жилой дом

Пожар произошел в первом часу ночи в Олонце.

Как рассказали в МЧС Карелии, пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (6 чел., 2 ед. техники) привлекалось сегодня в 00.05 для ликвидации пожара в доме №4 "А" по улице Красноармейская в Олонце.

На тушение возгорания ушло 10 минут.

В МЧС Карелии напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.