Сегодня ночью в Карелии горел жилой дом

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Пожар произошел в первом часу ночи в Олонце.
Как рассказали в МЧС Карелии, пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (6 чел., 2 ед. техники) привлекалось сегодня в 00.05 для ликвидации пожара в доме №4 "А" по улице Красноармейская в Олонце.
На тушение возгорания ушло 10 минут.
В МЧС Карелии напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.
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