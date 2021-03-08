Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание

Отключение вызвано плановыми работами по модернизации оборудования, сообщили в администрации Петрозаводска.

Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия информирует жителей карельской столицы о кратковременном перерыве вещания на объектах телерадиосети.

В среду, 10 марта, с 1.00 до 5.00 планируется отключение цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2. Приостановка сигнала вызвана работами по модернизации оборудования.

Вся информация о возможных перерывах вещания размещена на сайте филиала РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия" в разделе "Временные отключения трансляции" и в Кабинете телезрителя.

Для пользователей смартфонов также разработано бесплатное приложение "Телегид", в котором можно увидеть остановки на ближайших цифровых объектах и программу телепередач. Данная информация обновляется еженедельно.