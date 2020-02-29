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Сегодня проходят выборы в двух районах Карелии

Новости. Политика
08:20, 01 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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В воскресенье, 1 марта, пройдут выборы в горсовет Сортавалы и на место главы Найстенъярвского сельского поселения.

Выборы нового состава городского совета Сортавалы проходят 1 марта. Наблюдатели отмечают высокую политическую конкуренцию в этой избирательной кампании. В борьбу за 15 депутатских мандатов вступили 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.

Напомним, прежний депутатский корпус в Сортавале был распущен властями Карелии в декабре, а формальным поводом для этого послужил "факт непроведения советом Сортавальского городского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд", установленный судом. Однако роспуску горсовета предшествовал местный политический кризис, вызванный намерениями республиканского руководства объединить Сортавальское городское поселение с соседним Хелюльским.

В Найстенъярвском сельском поселении Суоярвского района Карелии пройдут досрочные выборы главы. По данным центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют всего два кандидата. Одна из них – заместитель главы администрации Найстенъярвского сельского поселения Наталья Осипова – выдвинута Суоярвским отделением партии “Единая Россия”, другая – специалист по кадрам Центра информационно-хозяйственного обеспечения Суоярвского муниципального района Наталья Гурова баллотируется на должность главы в качестве самовыдвиженца.

В этих выборах собирался участвовать также житель Москвы Дамир Саражетдинов, выдвинутый малоизвестной ”Интернациональной партией России”. Однако генеральному директору одной из московских фирм было отказано в регистрации в качестве кандидата.

Ранее перед выборами в горсовет на улицах Сортавалы раздавали фальшивую газету.

 

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