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Сегодня в Карелии нет крайне тяжелых коронавирусных больных

Новости. Общество
09:33, 13 Июня 2022
фото: © REUTERS / Yves Herman

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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 13 июня в Карелии зарегистрировано 136495 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17967 детей.

За прошедшие сутки выявлен 51 инфицированный (3 – дети), из них непривитых – 30 (58,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 216 пациентов, в состоянии средней тяжести – 180 человек, в тяжёлом – 36 (из них непривитых - 36).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134018 человек, за последние сутки – 39.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.

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