Сегодня в Карелии от коронавируса лечатся 530 человек, 52 из них в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 22 марта, в стационарах находятся 530 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 472 - в состоянии средней тяжести, 52 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни двух человек, 87 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 43165 человека, скончались 363 пациента, выздоровели 39920.