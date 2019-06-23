Сегодня в Карелии пройдет День единого приема граждан

Глава республики и члены правительства в воскресенье будут работать в районах.

23 июня с 11 до 18 часов в республике пройдет очередной День единого приема граждан и представителей организаций. Глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель главы республики по внутренней политике Владимир Любарский и министр здравоохранения Михаил Охлопков будут работать в Муезерском районе, остальные члены правительства и министры - в других районах республики. Приемы будут проводиться в местных администрациях, а в Петрозаводске - непосредственно в органах власти республики.

Подробный график приема опубликован на сайте правительства.

Напомним, Дни единого приема граждан и представителей организаций проводятся в Карелии по инициативе главы республики Артура Парфенчикова с 2017 года.