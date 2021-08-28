Сегодня в Петрозаводск приедет серебряный призер Олимпиады в Токио уроженка Карелии, гимнастка Анастасия Максимова

Встреча Анастасии Максимовой пройдет на железнодорожном вокзале сегодня утром.
Как сообщили в правительстве Карелии, в понедельник, 30 августа, в 7.50 на железнодорожном вокзале Петрозаводска состоится встреча серебряной призерки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой.
Напомним, сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье.
Анастасия Максимова - воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 в Петрозаводске. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио.
Ранее в Петрозаводск вернулся тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Японии.
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