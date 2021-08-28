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Сегодня в Петрозаводск приедет серебряный призер Олимпиады в Токио уроженка Карелии, гимнастка Анастасия Максимова

Новости. Спорт
06:40, 30 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

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Встреча Анастасии Максимовой пройдет на железнодорожном вокзале сегодня утром.

Как сообщили в правительстве Карелии, в понедельник, 30 августа, в 7.50 на железнодорожном вокзале Петрозаводска состоится встреча серебряной призерки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой.

Напомним, сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье.

Анастасия Максимова - воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 в Петрозаводске. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио.

Ранее в Петрозаводск вернулся тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Японии.

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