Сегодня в Петрозаводске пройдет акция по уборке берегов Онего

Петрозаводск присоединился к Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора.

17 мая в 16:00 в в микрорайоне Пески состоится мероприятие по уборке водоохранной зоны Онежского озера, проводимое в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России" и общегородской акции "Чистый Петрозаводск". Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Сбор участников экологической акции состоится у кафе "Сказка".