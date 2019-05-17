Сегодня в Петрозаводске пройдет акция по уборке берегов Онего

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Петрозаводск присоединился к Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора.
17 мая в 16:00 в в микрорайоне Пески состоится мероприятие по уборке водоохранной зоны Онежского озера, проводимое в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России" и общегородской акции "Чистый Петрозаводск". Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.
Сбор участников экологической акции состоится у кафе "Сказка".
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