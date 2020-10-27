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Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин

Новости. Общество
13:18, 28 Октября 2020
фото: © Петрозаводская государственная консерватория
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Петрозаводская государственная консерватория с прискорбием сообщает о смерти народного мастера традиционных художественных промыслов и ремёсел Республики Карелия Дмитрия Альбертовича Дёмина.

Дмитрий Альбертович — сотрудник Института традиционной музыки (2013–2016), мастер по созданию и реставрации музыкальных инструментов финно-угорских народов, музыкант-исполнитель, преподаватель кафедры музыки финно-угорских народов.

Окончил ПФ ЛОЛГК по специальности "кларнет" (класс доцента Г. Г. Валлена, 1991). С 1989 года работал в Петрозаводской консерватории как мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. С 2003 года преподавал на кафедре музыки финно-угорских народов.

В качестве музыканта-исполнителя Д. А. Дёмин в разное время являлся участником различных творческих коллективов: национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", фольклорного театра "Карельская горница", фолк-группы "Мюллярит", фолк-группы "Sattuma" и др. Участвовал в подготовке изданий, посвящённых традиционным музыкальным инструментам народов Карелии.

Коллеги, ученики, сотрудники Петрозаводской государственной консерватории глубоко скорбят о скоропостижной смерти Дмитрия Альбертовича и выражают соболезнования родным и близким.

Как написал на своей странице замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев: "Сегодня не стало Дмитрия Демина народного мастера Карелии. Замечательного человека и талантливого музыканта. Дима играл в "Мюллярит", в семейном ансамбле "Саттума". Преподавал в консерватории на кафедре музыки финно-угорских народов. Он был очень жизнерадостным и позитивным человеком! Вечная память".

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