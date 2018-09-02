Сегодня в Петрозаводске впервые пройдет фестиваль меда

Фестиваль карельского меда пройдет в рамках рыбного праздника "Калакунда", сообщили в Минсельхозе Карелии.

Сегодня с 12 до 17 часов в рамках проведения традиционного рыбного праздника "Калакунда" впервые пройдет фестиваль карельского меда.

Посетителям фестиваля свою продукцию предложат индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся пчеловодством и осуществляющие свою деятельность в Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Суоярвском и Пудожском муниципальных районах.

Гостей фестиваля карельского меда также ждет культурная программа и лотерея.

Напомним, что сегодня в с 7.00 до 16.30 в пойме реки Лососинка состоится традиционный рыбный праздник "Калакунда". В программе – соревнования по рыбной ловле, торговые ряды, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Полная программа мероприятий здесь.