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Сегодня в Петрозаводске заработают новые светофоры

Новости. Общество
11:33, 16 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В режиме жёлтого мигания запустят объекты возле образовательных учреждений в центре города и на Древлянке, сообщила администрация Петрозаводска.

Сегодня в карельской столице начнут функционировать новые светофоры.

В режиме жёлтого мигания заработают объекты на пересечениях проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами, а также улицы Древлянка и Берёзовой аллеи.

Светофоры оборудовали на месте нерегулируемых пешеходных переходов. По указанным участкам в администрацию поступали обращения от петрозаводчан. Объекты находятся вблизи детских садов, школ и излюбленных мест для прогулок жителей и гостей города. Светофор на Берёзовой аллее оснащён пешеходным вызывным устройством.

Администрация Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными на данных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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