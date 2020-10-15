Сегодня в Петрозаводске заработают новые светофоры

В режиме жёлтого мигания запустят объекты возле образовательных учреждений в центре города и на Древлянке, сообщила администрация Петрозаводска.

Сегодня в карельской столице начнут функционировать новые светофоры.

В режиме жёлтого мигания заработают объекты на пересечениях проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами, а также улицы Древлянка и Берёзовой аллеи.

Светофоры оборудовали на месте нерегулируемых пешеходных переходов. По указанным участкам в администрацию поступали обращения от петрозаводчан. Объекты находятся вблизи детских садов, школ и излюбленных мест для прогулок жителей и гостей города. Светофор на Берёзовой аллее оснащён пешеходным вызывным устройством.

Администрация Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными на данных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.