Сегодня в тяжелом состоянии в стационарах Карелии находится уже 81 больной коронавирусом

В минувший четверг в тяжелом состоянии в ковид-центрах находились 68 пациентов с диагнозом "коронавирус", сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 27 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 701 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 81 тяжелобольной. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 35,5% коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 32,2 процента.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии 399 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.