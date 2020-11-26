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Сегодня в тяжелом состоянии в стационарах Карелии находится уже 81 больной коронавирусом

Новости. Общество
09:42, 27 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
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В минувший четверг в тяжелом состоянии в ковид-центрах находились 68 пациентов с диагнозом "коронавирус", сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 27 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 701 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 81 тяжелобольной. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 35,5% коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 32,2 процента.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 399 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

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