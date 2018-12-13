Секретарь Совбеза Патрушев приедет в Петрозаводск

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Николай Патрушев 14 декабря проведет в Петрозаводске госкомиссию, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии и повышение эффективности использования природных ресурсов, а также развитие муниципальных районов республики.
Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия (отмечается в 2020 году) образована указом президента РФ от 24 мая 2013 года. В состав госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти, пишет ТАСС.
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