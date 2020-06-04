Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил Карелию со столетием

Николай Патрушев направил телеграмму главе Карелии Артуру Парфенчикову, в которой поздравил всех жителей региона с предстоящим юбилеем.

"Карелия – жемчужина российского Севера, край с многовековым культурно-историческим наследием и уникальной природой, высоким интеллектуальным и человеческим потенциалом. Ее история – это летопись свершений и трудовых побед, суровых испытаний и лишений, подвигов и самопожертвования", – написал Патрушев.

Председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия отметил, что задачи по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры во многом выполнены.

"Новое дыхание получила промышленность: возрождено производство на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, модернизированы Петрозаводскмаш и Карельский окатыш. Улучшение транспортной доступности региона, строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", получившего современное радионавигационное оборудование, ремонт автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей повысило инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии", – отметил секретарь Совбеза.

Ранее президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики.