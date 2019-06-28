Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил Петрозаводск с Днем города

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Патрушев пожелал жителям Петрозаводска здоровья, оптимизма и плодотворного труда во благо Отечества, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Секретарь Совета Безопасности РФ поздравил карельскую столицу с Днём города:
"Уважаемая Ирина Юрьевна и жители города Петрозаводск!
Примите искренние поздравления с 75-летием освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.
Склоняя голову перед ветеранами – участниками боёв за город и погибшими в этих боях, мы отдаём дань уважения их подвигу, беззаветному мужеству, стойкости и героизму.
Память о военных событиях тех лет необходима нынешним поколениям. Она даёт возможность осознать истинную цену мирной и созидательной жизни.
Желаю Вам и всем жителям Петрозаводска здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успехов и плодотворного труда во благо Отечества!"
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