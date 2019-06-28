Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил Петрозаводск с Днем города

Патрушев пожелал жителям Петрозаводска здоровья, оптимизма и плодотворного труда во благо Отечества, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Секретарь Совета Безопасности РФ поздравил карельскую столицу с Днём города:



"Уважаемая Ирина Юрьевна и жители города Петрозаводск!

Примите искренние поздравления с 75-летием освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.

Склоняя голову перед ветеранами – участниками боёв за город и погибшими в этих боях, мы отдаём дань уважения их подвигу, беззаветному мужеству, стойкости и героизму.

Память о военных событиях тех лет необходима нынешним поколениям. Она даёт возможность осознать истинную цену мирной и созидательной жизни.

Желаю Вам и всем жителям Петрозаводска здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успехов и плодотворного труда во благо Отечества!"