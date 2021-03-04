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Секс-символом правительства выбрали главу Карелии Артура Парфенчикова

Новости. Общество
14:35, 05 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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По итогам опроса читатели "Столицы на Онего" секс-символом карельского правительства назвали Артура Парфенчикова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков набрал больше всего голосов в опросе "Столицы на Онего", где мы предложили выбрать самого сексуального представителя исполнительной власти республики.

За Парфенчикова проголосовало 216 человек (17% участвовавших в опросе).

На втором месте оказался министр строительства Виктор Россыпнов – 169 голосов (13%).

Очень близко к Россыпнову подошли еще два министра – по 11% набрали Сергей Щебекин (141 голос) и Михаил Охлопков (139 голосов).

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов набрал 95 голосов (7% участников опроса).

Представитель главы Карелии в Заксобрании Юрий Шабанов и министр экономики Олег Ермолаев набрали 6% голосов (80 и 78 человек соответственно). Немного отстал от самых сексуальных министр сельского хозяйства Владимир Лабинов – 61 голос (5%). 

По 4% у министра образования Романа Голубева (55 голосов) и замглавы по внутренней политике Владимира Любарского (49 голосов). Всего 3% проголосовавших считают секс-символом премьер-министра карельского правительства Александра Чепика (47 голосов).

По 2% у руководителя Миннаца Сергея Киселева (35 голосов) и главы Минприроды Алексея Щепина (27 голосов).

На последнем месте с 1% (18 голосов) оказался вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Корсаков.

Всего в опросе приняли участие 1210 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2021-03-05 17:23:48
Не понимаю некоторых комментаторов. Прямо брызжут злобой. Отчего вы такие? Весёлый предпраздничный опрос. Редакция хотела поднять женщинам настроение- и подняла! А кандидаты все симпатичные - каждый по своему.
crocodile66
2021-03-05 17:13:59
Лазарев с Киркоровым тоже милые .
Вася
2021-03-05 16:34:27
Новости сверхдержавы.
кир
2021-03-05 16:37:23
Вася, не унывай. Иди в министры.
Никита
2021-03-05 15:54:56
Так бы по результатам работы их оценивали и пользе принесённой региону . А так мура это всё .
German
2021-03-05 15:38:18
Какой то " гей-парад" устроила Столица , я бы от таких " успехов " просто застрелился . Позорище из власти устроили .
Александр Ершов
2021-03-05 15:23:04
Прикольно! ))) Есть мужчины в карельской столице! В хороших "пижмаках" с хорошими стрижками, с замечательно подвешенным языком. Любо!
тетка
2021-03-05 15:11:42
По размеру кармана выбирали?
Никита
2021-03-05 15:08:23
Стабильный результат у Главы 17 % , на выборах тоже 17,9 % голосов получил .
Изя
2021-03-05 15:04:00
ЗахарчУк молодец , знатно постаралась . КабатЮк будет рада ))) :)
кир
2021-03-05 15:01:38
Мой кот сказал, что он секс-символ. Ему знакомые кошки на ухо мурлыкали.))
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