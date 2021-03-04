Секс-символом правительства выбрали главу Карелии Артура Парфенчикова

По итогам опроса читатели "Столицы на Онего" секс-символом карельского правительства назвали Артура Парфенчикова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков набрал больше всего голосов в опросе "Столицы на Онего", где мы предложили выбрать самого сексуального представителя исполнительной власти республики.

За Парфенчикова проголосовало 216 человек (17% участвовавших в опросе).

На втором месте оказался министр строительства Виктор Россыпнов – 169 голосов (13%).

Очень близко к Россыпнову подошли еще два министра – по 11% набрали Сергей Щебекин (141 голос) и Михаил Охлопков (139 голосов).

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов набрал 95 голосов (7% участников опроса).

Представитель главы Карелии в Заксобрании Юрий Шабанов и министр экономики Олег Ермолаев набрали 6% голосов (80 и 78 человек соответственно). Немного отстал от самых сексуальных министр сельского хозяйства Владимир Лабинов – 61 голос (5%).

По 4% у министра образования Романа Голубева (55 голосов) и замглавы по внутренней политике Владимира Любарского (49 голосов). Всего 3% проголосовавших считают секс-символом премьер-министра карельского правительства Александра Чепика (47 голосов).

По 2% у руководителя Миннаца Сергея Киселева (35 голосов) и главы Минприроды Алексея Щепина (27 голосов).

На последнем месте с 1% (18 голосов) оказался вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Корсаков.

Всего в опросе приняли участие 1210 человек.