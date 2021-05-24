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Семь микрорайонов Петрозаводска временно останутся без горячей воды

Новости. Общество
11:32, 25 Мая 2021
фото: © shutterstock.com

Временные неудобства связаны с работами на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

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В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка. С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться в приложении.

Полный список домов, попавших под отключение смотрите здесь.

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Комментарии

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кир
2021-05-25 12:10:50
Всегда так делают. Ничего нового.
dimchik19725
2021-05-25 11:40:28
В списке дома улиц, начинающихся только после буквы "К"..
Изя
2021-05-25 11:36:23
Мирошник уже нет и кто за это ответит . Это не неудобство . а бардак , в такую холодрыгу оставить жителей без горячей воды ((((((( :)
Гость
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