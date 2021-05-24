Семь микрорайонов Петрозаводска временно останутся без горячей воды

Временные неудобства связаны с работами на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка. С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться в приложении.

Полный список домов, попавших под отключение смотрите здесь.