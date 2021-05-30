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Семье погорельцев, живущим в бане в поселке Карелии, помогли деньгами и вещами (ФОТО)

Новости. Общество
15:13, 31 Мая 2021
фото: © «64 параллель»

Жители Костомукши собрали деньги, одежду, продукты и посуду для семьи, потерявшей из-за пожара дом и машину в поселке Луусалми Калевальского района.

Как пишет «64 параллель», неравнодушный костомукшанин, знакомый семьи погорельцев из Луусалми, написал пост о трагедии в социальных сетях. Горожане сразу же предложили помощь.

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Всего костомукшане собрали 10 800 рублей, а также передали одежду, обувь, продукты и посуду. Небезразличные горожане предлагали даже мебель, но ее не смогли увезти.

Пожар, оставивших селян без дома, произошел ранним утром 26 мая. Сначала загорелась летняя кухня, после чего огонь перекинулся на машину и далее на дом. Женщина услышала грохот и подумала, что ее дочь упала с кровати, встала, чтобы проверить, открыла дверь — и дым хлынул в комнату. Муж вдохнул его и потерял сознание.

Женщина разбила окно и сама вытащила мужа и дочь, порезавшись о стекло. Ее вторая дочка в эту ночь гостила у бабушки. Пока женщина звала родных, она наглоталась дыма и охрипла, сейчас разговаривает шепотом.

На данный момент взрослые живут в бане, а девочки — у родственников.

Благотворительный фонд «Живой город» организовал сбор средств для семьи из Луусалми.

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Комментарии

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ЗС
2021-05-31 17:27:31
Ссылки на реквизиты ведут на организацию, а не на конкретный счёт пострадавшей семьи
Гость
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