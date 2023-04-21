Семейной паре на востоке Карелии вручили медаль «За любовь и верность»

Накануне Дня любви, семьи и верности заслуженную награду вручили супругам Гуриным из Пудожа.

Как рассказали специалисты ЗАГСа Карелии, в Пудожском районе много замечательных пар, которые уже награждены медалями.

В этом году медалью «За любовь и верность» отмечены супруги Гурины Виктор Иванович и Нина Федоровна из Пудожа.

Общественную награду им вручили на праздновании Дня города.



Управление ЗАГС Республики Карелия

Глава района тепло поздравил Виктора Ивановича и Нину Федоровну, вручил им медаль «За любовь и верность». К поздравлениям присоединились начальник отдела ЗАГС и председатель Союза женщин Пудожского района.



Супруги Гурины более полувека вместе: 52 года живут в любви и согласии. В декабре 2021 года пара отметила «золотую» свадьбу. В семье всегда царили взаимопонимание, терпение, бережное отношение друг к другу.

Семья Гуриных имеет большую трудовую биографию. Стаж работы каждого из супругов на благо Пудожского района составляет 40 лет, отметили в ЗАГСе Карелии.

Главным своим достижением супруги считают своих детей, которых они вырастили честными, трудолюбивыми, доброжелательными.

Семья Гуриных – образец верности, любви, мудрости и жизненного оптимизма, достойный пример для всех пудожан, отметили в ведомстве.

Напомним, 8 июля в России отмечается один из самых замечательных праздников – День семьи, любви и верности.

В рамках праздника общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждаются семейные пары с активной жизненной позицией и «стажем» совместной жизни более 25 лет, вырастившие достойных детей.