Семейные разборки в районе Карелии закончились травмами полицейского

В Беломорском районе полицейский приехал на семейные разборки и получил травмы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года сотрудник полиции прибыл в одну из квартир в поселке Золотец Беломорского района, где 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил с бывшей женой.

Пытаясь остановить драку, полицейский вывел подсудимого из квартиры на улицу. Однако мужчина повел себя агрессивно и ударил полицейского, нанеся ему травмы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.