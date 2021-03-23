Семейный скандал в селе Карелии чуть не закончился поножовщиной

Житель Прионежского района схватился за нож во время семейного скандала и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о семейном конфликте: житель одного из сел угрожал убийством сожительнице. По адресу был направлен участковый уполномоченный полиции, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, вечером 52-летний мужчина и его 48-летняя сожительница находились дома и вместе выпивали. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Хозяин несколько раз ударил женщину по лицу, схватился за нож и стал угрожать ей. Потерпевшая вызвала скорую помощь, но лечение ей не понадобилось, раны были незначительными.

Подозреваемый признался, что угрожал сожительнице. Возбуждено уголовное дело.

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