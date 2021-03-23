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Семейный скандал в селе Карелии чуть не закончился поножовщиной

Новости. Криминал
14:44, 24 Марта 2021
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan
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Житель Прионежского района схватился за нож во время семейного скандала и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о семейном конфликте: житель одного из сел угрожал убийством сожительнице. По адресу был направлен участковый уполномоченный полиции, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, вечером 52-летний мужчина и его 48-летняя сожительница находились дома и вместе выпивали. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Хозяин несколько раз ударил женщину по лицу, схватился за нож и стал угрожать ей. Потерпевшая вызвала скорую помощь, но лечение ей не понадобилось, раны были незначительными.

Подозреваемый признался, что угрожал сожительнице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер в Карелии зарезал односельчанина.

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-24 14:57:13
Бабенкам очень не нравится слово сожительница.
David .
2021-03-24 15:05:18
театральный критик, тебе виднее. :)
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