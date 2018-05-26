"Семерка" сбила 22-летнюю жительницу Карелии, которая вышла на дорогу

В Медвежьегорском районе молодая девушка попала под колеса автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 25 мая в Медвежьегорском районе на 632 автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "ВАЗ-2107" совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая вышла на проезжую часть в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.

Пострадавшая была осмотрена медиками на месте происшествия, не госпитализирована.