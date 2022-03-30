Семеро пожарных пять часов тушили загоревшуюся на севере Карелии лесопилку (ФОТО)

Семеро пожарных в течение пяти часов тушили загоревшуюся в Беломорском районе Карелии частную лесопилку.
Во вторник, 3 мая в 05:00 на пульт диспетчера ЕСС-01 поступило сообщение о возгорании в сушильной камере на лесопилке ИП Старикова Юрия Львовича, сообщили в пожарной охране Беломорского района.
К месту пожара были отправлены две автоцистерны и семь человек личного состава пожарной части.
Только через пять часов, в 10:00 пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
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