Семьи мобилизованных из Карелии могут взять справку в военкомате для оформления льгот

Справку можно получить в нескольких экземплярах по месту призыва или по месту обращения члена семьи.

В перечне необходимых документов для предоставления кредитных каникул мобилизованному гражданину и для оформления льгот семьям мобилизованных должен быть документ, подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации.

Получить справку (при необходимости — в нескольких экземплярах) можно в военкомате по месту призыва или по месту обращения. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий родство.

Справка из военкомата, подтверждающая прохождение военной службы по мобилизации нужна для оформления кредитных каникул мобилизованному гражданину и для оформления социальных льгот семье мобилизованного. Это касается единовременной выплаты на ребенка в размере 50 тыс. рублей, а также единовременной выплаты беременной супруге, срок беременности которой в период c даты призыва на военную службу по мобилизации супруга и до даты его демобилизации, составляет не менее 22 недель. Также справка необходима для предоставления детям семей мобилизованных граждан бесплатного питания в школе (5-11 классы).

Также справка необходима для получения государственной социальной помощи на основании соцконтракта, для оформления ежемесячного пособия детям граждан, погибших в результате СВО и оказания единовременной материальной помощи на мероприятия, связанные с газификацией индивидуальных жилых домов.