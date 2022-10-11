Семьи участников СВО посетили горный парк в Карелии на экскурсионном поезде (ФОТО)

Глава республики рассказал о встрече участников спецоперации и членов их семей, посетивших Карелию на экскурсионном поезде.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о встрече в республике экскурсионного поезда с участниками СВО и членами их семей. Военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО и прошедшие реабилитацию, вместе с женами и детьми побывали в горном парке «Рускеала».

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение встретить наших бойцов и их семьи. Уверен, что Карелия подарит им яркие воспоминания, а северная природа — частицу своей волшебной силы», — написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии уточнил, что экскурсионный поезд, созданный по инициативе РЖД и Минобороны, помимо Карелии, посетит Москву, Великий Новгород, Архангельск и Великий Устюг.